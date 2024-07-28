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Французская велогонщица потеряла сознание после падения на Олимпиаде-2024

Французская велогонщица потеряла сознание после падения на Олимпиаде-2024
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Сегодня, 28 июля, состоялась женская велогонка в дисциплине маунтинбайк в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже. Французская спортсменка Лоана Лекомте не смогла закончить дистанцию, упав на спуске за несколько километров до финиша.

Лекомте упала на жёсткую поверхность, на несколько секунд потеряв сознание. После аварии велогонщицу унесли с трассы на носилках. Она была одной из претенденток на медали. По последним сообщениям французских СМИ, жизни спортсменки ничего не угрожает, она чувствует себя в норме.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Фото: скриншот

Победительницей гонки стала другая французская спортсменка — Полин Ферран-Прево. Она принесла первое личное золото сборной Франции на домашней Олимпиаде 2024 года в Париже. Серебряную медаль завоевала американка Хейли Баттен. Бронзу взяла шведская велогонщица Йенне Риссведс. Для сборной США это шестая медаль, у шведов — вторая награда.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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