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Немецкий спортсмен раскритиковал питание в Олимпийской деревне

Немецкий спортсмен раскритиковал питание в Олимпийской деревне
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Представитель сборной Германии по хоккею на траве Кристофер Рюр раскритиковал питание в Олимпийской деревне в Париже. Спортсмен пожаловался на качество продукции.

«Еда здесь, мягко говоря, катастрофа. Приходится очень долго стоять в очереди. Станций с едой невероятно мало. Качество еды оставляет желать лучшего», – сказал Рюр в интервью DPA.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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