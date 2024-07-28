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Первая ракетка Великобритании у женщин проиграла на старте Олимпиады-2024

Первая ракетка Великобритании у женщин проиграла на старте Олимпиады-2024
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34-я ракетка мира британская теннисистка Кэйти Бултер не смогла выйти во второй круг Олимпийских игр — 2024 в Париже.

В матче первого раунда она уступила 70-й ракетке мира из Словакии Анне Шмидловой. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу словацкой спортсменки.

Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 15:50 МСК
Анна Шмидлова
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Кэйти Бултер
Великобритания
Кэйти Бултер
К. Бултер

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. Британская теннисистка один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Шмидловой один эйс, две двойные ошибки и 3 выигранных брейк-пойнта из 11 заработанных.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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Новости. Олимпиада 2024
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