Польская волейболистка Корнелюк повторила олимпийский рекорд по блокам в одном матче

Волейболистка сборной Польши Агнешка Корнелюк в матче с Японией повторила олимпийский рекорд по блокам в одной игре. За четыре сета она поставила восемь результативных блоков.

Ранее до этой отметки добирались три волейболистки. На играх в Афинах-2004 по восемь блоков в одном матче поставили россиянка Екатерина Гамова и китаянка Фэн Кун. В Рио-2016 этот рекорд покорился волейболистке из Камеруна Стефани Фотсо.

Женская сборная Польши в стартовом матче группового этапа Олимпиады-2024 победила команду Японии со счётом 3:1. Самой результативной волейболисткой в этом матче стала японская нападающая Сарина Нисида, на её счету 24 очка. У команды Стефано Лаварини 20 очков набрала диагональная Магдалена Стысяк.