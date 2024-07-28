Польская волейболистка Корнелюк повторила олимпийский рекорд по блокам в одном матче
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Волейболистка сборной Польши Агнешка Корнелюк в матче с Японией повторила олимпийский рекорд по блокам в одной игре. За четыре сета она поставила восемь результативных блоков.
Ранее до этой отметки добирались три волейболистки. На играх в Афинах-2004 по восемь блоков в одном матче поставили россиянка Екатерина Гамова и китаянка Фэн Кун. В Рио-2016 этот рекорд покорился волейболистке из Камеруна Стефани Фотсо.
Олимпийские игры (ж) . Группа B. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 1
Япония
Женская сборная Польши в стартовом матче группового этапа Олимпиады-2024 победила команду Японии со счётом 3:1. Самой результативной волейболисткой в этом матче стала японская нападающая Сарина Нисида, на её счету 24 очка. У команды Стефано Лаварини 20 очков набрала диагональная Магдалена Стысяк.
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