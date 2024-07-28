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МОК выступил с заявлением по поводу церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже

МОК выступил с заявлением по поводу церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже
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Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с официальным заявлением по поводу церемонии открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«МОК принял к сведению разъяснения, полученные оргкомитетом «Париж-2024» относительно церемонии открытия. На ежедневном брифинге для прессы оргкомитет заявил, что у него никогда не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждениям. Они подтвердили, что церемония открытия Игр была посвящена общности. Оргкомитет также заявил, что если кого-то и задели определённые сцены, то это было совершенно непреднамеренно, и они сожалеют об этом», — написано в заявлении на странице МОК в социальной сети.

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

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