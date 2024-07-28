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Женская команда Южной Кореи завоевала золото в стрельбе из лука на ОИ-2024

Женская команда Южной Кореи завоевала золото в стрельбе из лука на ОИ-2024
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Женская команда Южной Кореи стала первой в первенстве по стрельбе из лука на Олимпийских играх 2024 года. Кореянки (Чон Хун Ён, Лим Си Хён и Нам Су Хён) в финале оказались сильнее Китая — 5:4. Третье место заняла команда Мексики. Соревнования прошли на арене «Ле Инвалид» в Париже (Франция).

Олимпиада 2024. Стрельба из лука
Женщины. Командное первенство. Финал. Южная Корея — Китай
28 июля 2024, воскресенье. 18:11 МСК
Окончено
1
Южная Корея
2
Китай
3
Мексика

Отметим, что это 10-я подряд победа команды из Южной Кореи. Кореянки выиграли все турниры с 1988 года, когда стали проводиться командные первенства.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.

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Новости. Олимпиада 2024
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