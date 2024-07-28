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Японка Ёсидзава выиграла золотую медаль в соревнованиях по скейтбордингу на ОИ-2024

Японка Ёсидзава выиграла золотую медаль в соревнованиях по скейтбордингу на ОИ-2024
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Японская спортсменка Коко Ёсидзава выиграла соревнования по скейтбордингу на улице на летних Олимпийских играх 2024 года. Её результат — 272,75. Второй стала её соотечественница Лиз Акама (265,95). Третье место заняла представительница Бразилии Раиса Леал (253.37).

Олимпиада 2024. Скейтбординг
Женщины. Улица. Финал
28 июля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Коко Ёсидзава
Япония
272.75
2
Лиз Акама
Япония
265.95
3
Раиса Леал
Бразилия
253.37

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.

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Новости. Олимпиада 2024
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