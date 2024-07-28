Австралийка Фокс выиграла соревнования по гребному слалому на ОИ среди байдарок-одиночек
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Австралийка Джессика Фокс выиграла золотую медаль в соревнованиях байдарок-одиночек по гребному слалому на летних Олимпийских играх 2024 года. Её результат — 96,08. Второй стала полька Клаудия Зволинска (97,53), третье место заняла британка Кимберли Вудс (98,94).
Олимпиада 2024. Гребной слалом
Женщины. Байдарка-одиночка. Финал
28 июля 2024, воскресенье. 18:45 МСК
Окончено
1
Джессика Фокс
Австралия
96.08
2
Клаудия Зволинска
Польша
97.53
3
Кимберли Вудс
Великобритания
98.94
Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.
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