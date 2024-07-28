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Японский дзюдоист Хифуми Абэ стал олимпийским чемпионом в категории до 66 кг

Японский дзюдоист Хифуми Абэ стал олимпийским чемпионом в категории до 66 кг
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Представитель Японии дзюдоист Хифуми Абэ стал олимпийским чемпионом в категории до 66 кг. В финальной схватке он одолел Виллиана Лиму из Франции. Бронзовые медали разделили между собой казахстанский спортсмен Гусман Кыргызбаев и Денис Виеру (Молдавия).

Олимпиада 2024. Дзюдо
Мужчины. До 66 кг. Финал
28 июля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Окончено
1
Хифуми Абэ
Япония
2
Виллиан Лима
Бразилия
3
Гусман Кыргызбаев
Казахстан
3
Денис Виеру
Молдавия

Для Японии это третья золотая медаль на Олимпийских играх — 2024. Команда занимает четвёртое место в медальном зачёте.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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Новости. Олимпиада 2024
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