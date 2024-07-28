Французские волейболисты одолели сборную Сербии на старте Олимпиады-2024

28 июля в матче 1-го тура предварительного этапа группы А волейбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года cборная Франции обыграла Сербию. Встреча завершилась со счётом 3:2 (23:25, 25:17, 25:17, 21:25, 15:6).

Отметим, что в составе Франции играет Женя Гребенников из «Зенита», а в команде Сербии — Никола Йовович из «Новы», Петар Крсманович из «Урала» и Марко Ивович из «Локомотива».

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборных из трёх занявших в своих группах третьи места.

Действующими олимпийскими чемпионами являются волейболисты сборной Франции, в финале Игр-2020 обыгравшие в пятисетовом матче российскую команду.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.