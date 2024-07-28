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Франция — Сербия — результат матча 28 июля 2024 года, счёт 3:2, волейбол, Олимпиада 2024 в Париже

Французские волейболисты одолели сборную Сербии на старте Олимпиады-2024
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28 июля в матче 1-го тура предварительного этапа группы А волейбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года cборная Франции обыграла Сербию. Встреча завершилась со счётом 3:2 (23:25, 25:17, 25:17, 21:25, 15:6).

Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 2
Сербия
Франция: Шиненьезе, Гребенников, Патри, Тоньютти, Тийи, Нгапет, Бризар, Ле Гофф, Клевено, Луати
Сербия: Ковачевич, Капур, Крсманович, Ивович, Йовович, Куинджич, Перич, Атанасьевич, Лубурич, Подрашчанин, Тодорович, Неделькович

Отметим, что в составе Франции играет Женя Гребенников из «Зенита», а в команде Сербии — Никола Йовович из «Новы», Петар Крсманович из «Урала» и Марко Ивович из «Локомотива».

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборных из трёх занявших в своих группах третьи места.

Действующими олимпийскими чемпионами являются волейболисты сборной Франции, в финале Игр-2020 обыгравшие в пятисетовом матче российскую команду.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.

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Новости. Олимпиада 2024
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