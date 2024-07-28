Узбекистанская дзюдоистка Келдиёрова выиграла золото Олимпиады в категории до 52 кг
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Узбекистанская дзюдоистка Диёра Келдиёрова стала олимпийской чемпионкой в категории до 52 кг на соревнованиях во Франции. В финале она оказалась сильнее Дистрии Красники из Косова. Бронзовые медали получили Лариса Пимента (Бразилия) и Амандин Бушар (Франция).
Олимпиада 2024. Дзюдо
Женщины. До 52 кг. Финал
28 июля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Окончено
1
Диёра Келдиёрова
Узбекистан
2
Дистрия Красники
Косово
3
Лариса Пимента
Бразилия
3
Амандин Бушар
Франция
Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.
Комментарии
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