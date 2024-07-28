Волейболист сборной Сербии Ивович: наша игра сегодня даёт надежду на выход в четвертьфинал

Доигровщик сборной Сербии Марко Ивович прокомментировал поражение своей команды от Франции (2:3) в первом матче группового турнира Олимпиады-2024.

«Для большинства нашей команды это первая Олимпиада — и это прекрасное чувство. Но чувство, когда покидаешь площадку, проиграв, не такое приятное. Мы знаем, что играли очень хорошо, это радует, но, к сожалению, мы упустили свои шансы выиграть матч.

Так плохо начать тай-брейк — серьёзный удар, но то, как мы играли сегодня, даёт нам веру в то, что мы можем пройти дальше, в четвертьфинал. Я, правда, не знаю, чего ожидать от следующих матчей, но мы надеемся, что будем побеждать», — приводит слова Ивовича Volleyballworld.

Сборной Сербии на групповом этапе предстоят ещё два матча — с Канадой и Словенией.