Леон Маршан с олимпийским рекордом выиграл заплыв на 400 м комплексом

Пятикратный чемпион мира и обладатель мирового рекорда французский пловец Леон Маршан стал олимпийским чемпионом на дистанции 400 м комплексом. Он установил олимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 4.02,95. Серебряную медаль завоевал японец Томоюки Мацусита (4.08.62). Бронза — у представителя США Карсона Фостера (4.08.66).

Отметим, что предыдущий рекорд Олимпиады принадлежал Майклу Фелпсу на Олимпийских играх — 2008. Он преодолел дистанцию за 4.03,84.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.