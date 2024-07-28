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Леон Маршан с олимпийским рекордом выиграл заплыв на 400 м комплексом

Леон Маршан с олимпийским рекордом выиграл заплыв на 400 м комплексом
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Пятикратный чемпион мира и обладатель мирового рекорда французский пловец Леон Маршан стал олимпийским чемпионом на дистанции 400 м комплексом. Он установил олимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 4.02,95. Серебряную медаль завоевал японец Томоюки Мацусита (4.08.62). Бронза — у представителя США Карсона Фостера (4.08.66).

Олимпиада 2024. Плавание
Мужчины. 400 м комплекс. Финал
28 июля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Окончено
1
Леон Маршан
Франция
4:02.95
2
Томоюки Мацусита
Япония
+5.67
3
Карсон Фостер
США
+5.71

Отметим, что предыдущий рекорд Олимпиады принадлежал Майклу Фелпсу на Олимпийских играх — 2008. Он преодолел дистанцию за 4.03,84.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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