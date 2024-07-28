Американка Хаск стала олимпийской чемпионкой в плавании на дистанции 100 м баттерфляем

Американская пловчиха Торри Хаск выиграла финал на дистанции 100 метров баттерфляем на Олимпийских играх 2024 года. Её время — 55,59. Второй стала её соотечественница Гретчен Уолш (отставание +0,04). Бронзовую медаль завоевала китаянка Чжан Юйфэй (+0.62).

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.