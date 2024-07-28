Итальянец Мартиненги завоевал золото на дистанции 100 м брассом, Пити и Финк — вторые

Итальянский пловец Николо Мартиненги выиграл соревнования на дистанции 100 м брассом на Олимпийских играх 2024 года. Его результат — 59,03. Второе место поделили британец Адам Пити и американец Ник Финк (у них одинаковое отставание — +0.02).
Отметим, что россиянин Евгений Сомов в полуфинале показал 13-й результат.
Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.
- 28 июля 2024
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