Американка Ли Кифер одолела соотечественницу Лорен Скраггс в финале Олимпийских игр — 2024

Представительница США Ли Кифер стала олимпийской чемпионкой, одолев соотечественницу Лорен Скраггс в финале турнира по фехтованию на рапирах — 15:6. В поединке за бронзу канадская фехтовальщица Элеанор Харви оказалась сильнее итальянки Аличе Вольпи (15:12).
На счету команды США три золотые медали. Американские спортсмены расположились на второй строчке медального зачёта.
Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
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