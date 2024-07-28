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Водное поло, мужчины, Олимпиада-2024: результаты матчей 28 июля

Водное поло, мужчины, Олимпиада-2024: результаты матчей 28 июля
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В воскресенье, 28 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошли матчи группового этапа турнира по водному поло среди мужчин.

Олимпиада-2024. Водное поло, мужчины.
Результаты матчей 28 июля

Группа B. Австралия — Испания — 5:9;
Группа B. Сербия — Япония — 16:15;
Группа A. Италия — США — 12:8;
Группа A. Хорватия — Черногория — 11:8;
Группа B. Франция — Венгрия — 12:13;
Группа A. Румыния — Греция — 7:14.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей.

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