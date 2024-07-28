Олимпиада-2024 в Париже: таблица, медальный зачёт на 28 июля 2024 года

Сегодня, 28 июля 2024 года, прошёл третий соревновательный день Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом на 28 июля 2024 года.

Лидером зачёта является команда Японии, завоевавшая на данный момент четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль. На втором месте расположились спортсмены из Австралии. Сборная США — третья.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.