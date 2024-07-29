Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги третьего дня

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28 июля 2024 года на летней Олимпиаде-2024 в Париже участники разыграли 13 комплектов медалей в следующих видах спорта.

Стрельба

Пневматическая винтовка, 10 м, мужчины

1. Юй Сё (Китай).

2. Федерико Нило-Мальдини (Италия).

3. Паоло Мона (Италия).

Пневматическая винтовка, 10 м, женщины

1. О Ё Чжин (Южная Корея).

2. Ким Ё Чжи (Южная Корея).

3. Ману Бхакер (Индия).

Стрельба из лука (командное первенство)

1. Южная Корея.

2. Китай.

3. Мексика.

Велоспорт

Маунтинбайк. Женщины. Кросс-кантри. Финал

1. Паулин Ферран Прево (Франция).

2. Хейли Баттен (США).

3. Йенне Риссведс (США).

Дзюдо

До 66 кг, мужчины

1. Хифуми Абэ (Япония).

2. Виллиан Лима (Бразилия).

3. Гусман Кыргызбаев (Казахстан).

3. Денис Виеру (Молдавия).

До 52 кг, женщины

1. Диёра Келдиёрова (Узбекистан).

2. Дистрия Красники (Косово).

3. Лариса Пимента (Бразилия).

3. Амандин Бушар (Франция).

Скейтбординг

Улица, женщины

1. Коко Ёсидзава (Япония).

2. Лиз Акама (Япония).

3. Раиса Леал (Бразилия).

Фехтование

Рапира, женщины

1. Ли Кифер (США).

2. Лорен Скраггс (США).

3. Элеанор Харви (Канада).

Шпага, мужчины

1. Коки Кано (Япония).

2. Янник Борель (Франция).

3. Мохамед Эль-Сайед (Египет).

Плавание

100 м баттерфляй, женщины

1. Торри Хаск (США).

2. Гретчен Уолш (США).

3. Чжан Юйфэй (Китай).

400 м комплекс, мужчины

1. Леон Маршан (Франция).

2. Томоюки Мацусита (Япония).

3. Карсон Фостер (США).

100 м брасс, мужчины

1. Николо Мартиненги (Италия).

2. Адам Пити (Великобритания).

2. Ник Финк (США).

Гребной слалом

Байдарка-одиночка, женщины

1. Джессика Фокс (Австралия).

2. Клаудия Зволинска (Польша).

3. Кимберли Вудс (Великобритания).