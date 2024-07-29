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Бокс, Олимпиада-2024: результаты поединков 28 июля

Бокс, Олимпиада-2024: результаты поединков 28 июля
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28 июля на Олимпиаде в Париже прошли бои 1/16 и 1/8 финала боксёрского турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Мужчины. До 51 кг. 1/16 финала:
Роско Хилл (США) — Омид Ахмадисаф (Команда беженцев) — 5:0

Мужчины. До 71 кг. 1/16 финала:
Рами Мофид Киван (Болгария) — Дамиан Дуркаш (Польша) — 5:0
Макан Траоре (Франция) — Айдан Уолш (Ирландия) — 4:0

Мужчины. До 92 кг. 1/8 финала:
Айбек Оралбай (Казахстан) — Олайтан Адам Олаоре (Нигерия) — 5:0
Эмануэль Рейес Пла (Испания) — Хан Чуцен (Китай) — 4:1

Женщины до 50 кг, 1/16 финала:
Зарин Нихат (Индия) — Макси Карина Клетцер (Германия) — 5:0
Ингрит Лорена Валенсия Виктория (Колумбия) — Есуген Оюнцецег (Монголия) — 5:0

Женщины. До 66 кг. 1/16 финала:
Анета Рыгельска (Польша) — Роси Иклс (Великобритания) — 3:2

Мужчины. До 57 кг. 1/16 финала:
Ибрагим Небиль (Швеция) — Абусаль Уасим (Палестина) — 5:0

Мужчины. До 71 кг. 1/16 финала:
Зейад Ешаш (Иордания) — Асланбек Шымбергенов (Казахстан) — 3:2

Мужчины. До 92 кг. 1/8 финала:
Виктор Шельстрет (Бельгия) — Ато Плодзицки Фаоагали (Самоа) — 5:0
Лорен Берто Альфонсо Домингес (Азербайджан) — Хулио Сезар ла Круз Пераса (Куба) — 3:2
Лазизбек Муложонов (Узбекистан) — Азиз Аббес Мухидин (Италия) — 4:1

Женщины до 50 кг, 1/16 финала:
Назим Кызайбай (Казахстан) — Джордана Соррентино (Италия) — 4:1
Фатима Эррера (Мексика) — Лаура Фуэртес Фернандес (Испания) — 3:2
Женщины. До 66 кг. 1/16 финала:
Анна Лука Хамори (Венгрия) — Грейни Уолш (Ирландия) — 4:1

Мужчины. До 71 кг. 1/16 финала:
Тиаго Муханда (Мозамбик) — Магомед Элим Султанович Шахидидов (Германия) — 4:1

Мужчины. До 92 кг. 1/8 финала:
Кено Марли Мачадо (Бразилия) — Патрик Джеймс Браун (Великобритания) — 4:1
Джек Мерли (Ирландия) — Матеуш Бережницки (Польша) — 4:1
Давлат Болтаев (Таджикистан) — Георгий Кушиташвили (Грузия) — 3:2

Женщины до 50 кг. 1/16 финала:
Пихла Кайво-Оджа (Финляндия) — Маргарет Тембо (Замбия) — 5:0
Айра Виллегас (Филиппины) — Ясмин Мутаки (Марокко) — 5:0

Женщины. До 66 кг. 1/16 финала:
Чен Ниен Чин (Китайский Тайбэй) — Мария Эрнандес (Доминикана) — 4:1
Алкинда дос Сантос (Мозамбик) – Джессика Триебелова (Словакия) — 5:0

В общей сложности в боксёрском турнире, который пройдёт с 27 июля по 10 августа, будет разыграно 13 комплектов наград – семь у мужчин и шесть у женщин.

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Новости. Олимпиада 2024
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