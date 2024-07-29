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Вице-премьер Словакии отказался ехать на закрытие ОИ из-за скандальной церемонии открытия

Вице-премьер Словакии отказался ехать на закрытие ОИ из-за скандальной церемонии открытия
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Вице-премьер Словакии Томаш Тараба сообщил, что не будет участвовать на церемонии закрытия Олимпиады в Париже из-за скандала вокруг открытия турнира.

«Организаторы Парижской Олимпиады, приготовившие миру отвратительное шоу, полное оскорблений символов христианства, сегодня «извинились перед христианами всего мира» за причинённые ими оскорбления.

Я должен был представлять Словакию на закрытии, но эта Олимпиада в нормальном мире навсегда останется как омерзительный символ девиантного упадка, который злоупотреблял красотой спорта и сделал его прогрессивным политическим театром. Поэтому решил не присутствовать на закрытии», — написал Тораба в одной из социальных сетей.

Напомним, организаторы придумали постановку, похожую на «Тайную вечерю», в которой вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. В конце номера на сцене появился практически голый мужчина в голубой краске, изображающий древнегреческого бога Диониса.

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