Джокович раскритиковал правила Олимпиады, «Сити» проиграл «Милану». Главное к утру

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сербский теннисист Новак Джокович раскритиковал правила Олимпийских игр, «Манчестер Сити» проиграл «Милану» в товарищеском матче со счётом 2:3, российская пара теннисистов Даниил Медведев и Роман Сафиуллин проиграла в первом круге теннисного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже паре из Германии со счётом 6:4, 6:4. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».