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29 июля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Олимпиады-2024 (Олимпийские игры — 2024)

Джокович раскритиковал правила Олимпиады, «Сити» проиграл «Милану». Главное к утру
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Сербский теннисист Новак Джокович раскритиковал правила Олимпийских игр, «Манчестер Сити» проиграл «Милану» в товарищеском матче со счётом 2:3, российская пара теннисистов Даниил Медведев и Роман Сафиуллин проиграла в первом круге теннисного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже паре из Германии со счётом 6:4, 6:4. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Новак Джокович раскритиковал правила Олимпиады.
  2. «Манчестер Сити» проиграл «Милану» в товарищеском матче.
  3. Медведев и Сафиуллин проиграли вторым сеяным на старте парного разряда ОИ-2024.
  4. «Реал» хочет подписать двух звёздных защитников свободными агентами летом 2025 года.
  5. Мирра Андреева поднялась на девять мест в рейтинге WTA.
  6. «Краснодар» показал момент жёсткого разговора Мусаева с игроками в раздевалке после матча.
  7. В тренерском штабе сборной России прокомментировали слухи о конфликте Карпина и Глушенкова.
  8. Олимпийский чемпион Зверев вышел во второй круг соревнований в Париже.
  9. Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Варан стал игроком «Комо».
  10. Братья Циципасы завершили выступление в парном разряде Олимпиады-2024.
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