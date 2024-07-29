Джокович раскритиковал правила Олимпиады, «Сити» проиграл «Милану». Главное к утру
Сербский теннисист Новак Джокович раскритиковал правила Олимпийских игр, «Манчестер Сити» проиграл «Милану» в товарищеском матче со счётом 2:3, российская пара теннисистов Даниил Медведев и Роман Сафиуллин проиграла в первом круге теннисного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже паре из Германии со счётом 6:4, 6:4. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Новак Джокович раскритиковал правила Олимпиады.
- «Манчестер Сити» проиграл «Милану» в товарищеском матче.
- Медведев и Сафиуллин проиграли вторым сеяным на старте парного разряда ОИ-2024.
- «Реал» хочет подписать двух звёздных защитников свободными агентами летом 2025 года.
- Мирра Андреева поднялась на девять мест в рейтинге WTA.
- «Краснодар» показал момент жёсткого разговора Мусаева с игроками в раздевалке после матча.
- В тренерском штабе сборной России прокомментировали слухи о конфликте Карпина и Глушенкова.
- Олимпийский чемпион Зверев вышел во второй круг соревнований в Париже.
- Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Варан стал игроком «Комо».
- Братья Циципасы завершили выступление в парном разряде Олимпиады-2024.
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