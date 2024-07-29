Гандбол, мужчины, Олимпиада-2024: расписание матчей 29 июля

29 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской гандбольный турнир. В этот день пройдут матчи 2-го тура группового этапа в обеих группах.

Олимпиада-2024. Гандбол, мужчины.

Расписание матчей 29 июля, время московское

Группа A, 10:00 — Япония — Германия

Группа A, 12:00 — Словения — Хорватия

Группа B, 15:00 — Египет — Дания

Группа A, 17:00 — Швеция — Испания

Группа B, 20:00 — Франция — Норвегия

Группа B, 22:00 — Аргентина — Венгрия

В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A играют Хорватия, Германия, Испания, Словения, Швеция и Япония, в группе B — Дания, Франция, Венгрия, Норвегия, Египет и Аргентина.

В матчах 1-го тура одержали победы Германия, Испания и Хорватия в группе A и Дания, Норвегия и Египет в группе B. Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.