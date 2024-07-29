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Водное поло, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей 29 июля

Водное поло, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей 29 июля
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В понедельник, 29 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже стартует групповой этап турнира по водному поло среди женщин. В рамках первого игрового дня состоится четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 1-го тура женского турнира по водному поло на Играх-2024.

Олимпиада-2024. Водное поло, женщины. 29 июля (время начала матчей — московское):

Группа B
15:00. Франция — Италия
16:35. США — Испания

Группа A
19:30. Китай — Нидерланды
21:05. Венгрия — Канада

На олимпийском турнире по водному поло восемь сборных разбиты на две подгруппы. Четвертьфинальные пары будут составлены в соответствии с местами, занятыми в группе.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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