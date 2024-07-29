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Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: расписание матчей 29 июля

Пляжный волейбол, Олимпиада-2024: расписание матчей 29 июля
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В понедельник, 29 июля, на Олимпийских играх 2024 года в Париже продолжится групповой этап турнира по пляжному волейболу среди женщин и мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 1-го и 2-го туров мужского и женского турниров по пляжному волейболу на Играх-2024.

Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 29 июля (время начала матчей — московское):

Мужчины:

Группа А. 10:00. Италия — Австралия
Группа В. 11:00. Нидерланды — Испания
Группа F. 17:00. Франция — США
Группа А. 21:00. Швеция — Катар

Женщины:

Группа В. 11:00. Китай — Канада
Группа F. 13:00. Швейцария — Испания
Группа D. 16:00. Канада — Парагвай
Группа D. 18:00. Латвия — Швейцария
Группа F. 22:00. Франция — Германия
Группа В. 23:00. США — Австралия

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