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Академическая гребля, Олимпиада-2024: расписание соревнований 29 июля

Академическая гребля, Олимпиада-2024: расписание соревнований 29 июля
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Сегодня, 29 июля, на Олимпийских играх 2024 года пройдёт третий соревновательный день. Запланированы состязания и в олимпийском турнире по академической гребле.

Олимпийские игры — 2024 в Париже (Франция). Академическая гребля.
Расписание соревнований 29 июля:

  • 10:30. Академическая гребля. Мужчины, женщины. 1/2 финала. Одиночки. Мужчины, женщины. Утешительные заезды. Двойки;
  • 11:40. Академическая гребля. Мужчины – лёгкий вес, женщины – лёгкий вес. Утешительные заезды. Двойки парные;
  • 12:20. Академическая гребля. Мужчины, женщины. Утешительные заезды. Четвёрки парные. Мужчины, женщины. Предварительные заезды. Восьмёрки.

Лидером медального зачёта Игр в Париже на утро 29 июля является сборная Японии (4-2-1).

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