Регби-7, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей на 29 июля
С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже проходят летние Олимпийские игры — 2024, в рамках которых в воскресенье, 28 июля, стартовал женский турнир по регби-7. Сегодня, 29 июля, в Париже состоятся матчи 3-го тура группового этапа, за 9-12-е места и четвертьфиналы.
Олимпиада-2024. Регби-7. Женщины
Расписание матчей 29 июля (время — московское)
- 15:00. Великобритания — ЮАР.
- 15:30. Австралия — Ирландия.
- 16:00. Япония — Бразилия.
- 16:30. Франция — США.
- 17:00. Канада — Китай.
- 17:30. Новая Зеландия — Фиджи.
- 21:00. Матч за 9-12-е места.
- 21:30. Матч за 9-12-е места.
- 22:00. 1/4 финала.
- 22:30. 1/4 финала.
- 23:00. 1/4 финала.
- 23:30. 1/4 финала.
Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.
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