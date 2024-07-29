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Регби-7, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей на 29 июля

Регби-7, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей на 29 июля
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С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже проходят летние Олимпийские игры — 2024, в рамках которых в воскресенье, 28 июля, стартовал женский турнир по регби-7. Сегодня, 29 июля, в Париже состоятся матчи 3-го тура группового этапа, за 9-12-е места и четвертьфиналы.

Олимпиада-2024. Регби-7. Женщины
Расписание матчей 29 июля (время — московское)

  • 15:00. Великобритания — ЮАР.
  • 15:30.  Австралия — Ирландия.
  • 16:00. Япония — Бразилия.
  • 16:30. Франция — США.
  • 17:00. Канада — Китай.
  • 17:30. Новая Зеландия — Фиджи.
  • 21:00. Матч за 9-12-е места.
  • 21:30. Матч за 9-12-е места.
  • 22:00. 1/4 финала.
  • 22:30. 1/4 финала.
  • 23:00. 1/4 финала.
  • 23:30. 1/4 финала.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.

Олимпиада-2024, регби-7: календарь (ж)
Олимпиада-2024, регби-7: турнирная таблица (ж)
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