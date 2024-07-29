Регби-7, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей на 29 июля

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже проходят летние Олимпийские игры — 2024, в рамках которых в воскресенье, 28 июля, стартовал женский турнир по регби-7. Сегодня, 29 июля, в Париже состоятся матчи 3-го тура группового этапа, за 9-12-е места и четвертьфиналы.

Олимпиада-2024. Регби-7. Женщины

Расписание матчей 29 июля (время — московское)

15:00. Великобритания — ЮАР.

15:30. Австралия — Ирландия.

16:00. Япония — Бразилия.

16:30. Франция — США.

17:00. Канада — Китай.

17:30. Новая Зеландия — Фиджи.

21:00. Матч за 9-12-е места.

21:30. Матч за 9-12-е места.

22:00. 1/4 финала.

22:30. 1/4 финала.

23:00. 1/4 финала.

23:30. 1/4 финала.

Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России.