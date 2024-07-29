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Комментатора Eurosport отстранили от работы на Олимпиаде за сексистское высказывание

Комментатора Eurosport отстранили от работы на Олимпиаде за сексистское высказывание
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Олимпийский вещатель Eurosport отстранил комментатора Боба Балларда от работы на Олимпийских играх в Париже (Франция). Он неуместно высказался об австралийских пловчихах.

Это произошло после того, как женская сборная Австралии стала олимпийскими чемпионками в эстафете 4 по 100 м в субботу, 27 июля. В видеоролике, который стал вирусным в социальных сетях, Баллард сказал: «Женщины только закончили. Вы знаете, какими бывают женщины… Слоняются без дела, наносят макияж».

Eurosport расценил высказывание Балларда как сексистское и немедленно отстранил комментатора от работы на Олимпиаде.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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