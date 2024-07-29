Бокс, Олимпиада-2024: расписание поединков 29 июля

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Сегодня, 29 июля, на XXXIII Олимпийских играх в Париже (Франция) состоятся поединки 1/8 финала боксёрского турнира. Начало соревнований в 12:00 мск.

Женщины. До 60 кг. 1/8 финала:

Вэньлу Ян (Китай) – Тхи Линь Ха (Китай)

Дуня Хелиф (Алжир) – Наталья Шадрина (Сербия)

Тайла Макдональд (Австралия) – Мария Белен Паласиос (Эквадор)

Мужчины. До 64 кг. 1/8 финала:

Уайатт Сэнфорд (Канада) – Радослав Розенов (Болгария)

Руслан Абдуллаев (Узбекистан) – Мигель Анхель Мартинес (Мексика)

Харрисон Гарсайд (Австралия) – Ричард Ковач (Венгрия)

Мужчины. Свыше 92 кг. 1/8 финала:

Джошуа Эдвардс (США) – Диего Ленци (Италия)

Нелви Тиафак (Германия) – Магомет Абдуллаев (Азербайджан)

Женщины. До 60 кг. 1/8 финала:

Ши-И Ву (Китайский Тайбэй) – Синтия Огунсемилоре (Нигерия)

Келли Энн Харрингтон (Ирландия) – Алессия Месиано (Мексика)

Мужчины. До 64 кг. 1/8 финала:

Обада Алькасбе (Иордания) – Софиан Умиха (Франция)

Югурта Айт-Бекка (Алжир) – Эрисланди Альварес (Куба)

Хесус Кова (Венесуэла) – Бунджонг Синсири (Таиланд)

Мужчины. Свыше 92 кг. 1/8 финала:

Теремоана Джуниор (Австралия) – Дмитрий Ловчинский (Украина)

Омар Мохаммед Шиха (Норвегия) – Баходир Джалолов (Узбекистан)

Мурад Кади (Алжир) – Джамили-Дини Моиндзе (Франция)

Женщины. До 60 кг. 1/8 финала:

Доньета Садику (Косово) – Энджи Вальдес (Колумбия)

Ун-Ген Вон (КНДР) – Челси Хейнен (Нидерланды)

Джахайра Гонсалес (США) – Беатрис Феррейра (Бразилия)

Мужчины. До 64 кг. 1/8 финала:

Лаша Гурули (Грузия) – Малик Гасанов (Азербайджан)

Базарбай Мухаммедсабыр (Казахстан) – Чу-Ен Лай (Китайский Тайбэй)

Мужчины. Свыше 92 кг. 1/8 финала:

Герлон Конго (Эквадор) – Абнер Тейшейра (Бразилия)

Камшыбек Кункабаев (Казахстан) – Аюб Эль-Айссауи (Испания)

Давид Чалоян (Армения) – Делишес Ори (Великобритания)