Бокс, Олимпиада-2024: расписание поединков 29 июля

Сегодня, 29 июля, на XXXIII Олимпийских играх в Париже (Франция) состоятся поединки 1/8 финала боксёрского турнира. Начало соревнований в 12:00 мск.
Женщины. До 60 кг. 1/8 финала:
Вэньлу Ян (Китай) – Тхи Линь Ха (Китай)
Дуня Хелиф (Алжир) – Наталья Шадрина (Сербия)
Тайла Макдональд (Австралия) – Мария Белен Паласиос (Эквадор)
Мужчины. До 64 кг. 1/8 финала:
Уайатт Сэнфорд (Канада) – Радослав Розенов (Болгария)
Руслан Абдуллаев (Узбекистан) – Мигель Анхель Мартинес (Мексика)
Харрисон Гарсайд (Австралия) – Ричард Ковач (Венгрия)
Мужчины. Свыше 92 кг. 1/8 финала:
Джошуа Эдвардс (США) – Диего Ленци (Италия)
Нелви Тиафак (Германия) – Магомет Абдуллаев (Азербайджан)
Женщины. До 60 кг. 1/8 финала:
Ши-И Ву (Китайский Тайбэй) – Синтия Огунсемилоре (Нигерия)
Келли Энн Харрингтон (Ирландия) – Алессия Месиано (Мексика)
Мужчины. До 64 кг. 1/8 финала:
Обада Алькасбе (Иордания) – Софиан Умиха (Франция)
Югурта Айт-Бекка (Алжир) – Эрисланди Альварес (Куба)
Хесус Кова (Венесуэла) – Бунджонг Синсири (Таиланд)
Мужчины. Свыше 92 кг. 1/8 финала:
Теремоана Джуниор (Австралия) – Дмитрий Ловчинский (Украина)
Омар Мохаммед Шиха (Норвегия) – Баходир Джалолов (Узбекистан)
Мурад Кади (Алжир) – Джамили-Дини Моиндзе (Франция)
Женщины. До 60 кг. 1/8 финала:
Доньета Садику (Косово) – Энджи Вальдес (Колумбия)
Ун-Ген Вон (КНДР) – Челси Хейнен (Нидерланды)
Джахайра Гонсалес (США) – Беатрис Феррейра (Бразилия)
Мужчины. До 64 кг. 1/8 финала:
Лаша Гурули (Грузия) – Малик Гасанов (Азербайджан)
Базарбай Мухаммедсабыр (Казахстан) – Чу-Ен Лай (Китайский Тайбэй)
Мужчины. Свыше 92 кг. 1/8 финала:
Герлон Конго (Эквадор) – Абнер Тейшейра (Бразилия)
Камшыбек Кункабаев (Казахстан) – Аюб Эль-Айссауи (Испания)
Давид Чалоян (Армения) – Делишес Ори (Великобритания)