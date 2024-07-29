Гандболисты из Дании дважды заблудились на Олимпиаде из-за водителя — Ekstra Bladet

Гандболисты мужской сборной Дании дважды заблудились на Олимпиаде-2024 из-за водителя. Об этом сообщает Ekstra Bladet.

Отмечается, что водитель сбился с пути дважды за неделю, чем вызвал недовольство датчан. Из-за этого в первый раз команда опоздала на тренировку. Неприятный казус случился и на обратном пути к месту проживания спортсменов.

«Мы все можем ошибиться и так далее, но когда вы едете по одной и той же дороге в третий раз и что-то идёт не так, то я должен честно сказать: терпения остаётся не так много!» — сказал главный тренер мужской сборной Николай Якобсен.

В первом матче олимпийского турнира по гандболу Дания обыграла хозяев турнира Францию со счётом 37:29. Во 2-м туре соревнований датчане сыграют с представителями Египта.