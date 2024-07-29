Французская велогонщица Полин Ферран Прево не сдержала эмоции после победы на ОИ-2024

Французская велогонщица Полин Ферран Прево, завоевавшая олимпийское золото в маунтинбайке, не смогла сдержать слёзы после победы на Играх в Париже.

«Слёзы радости олимпийского чемпиона», — подписала свой пост в социальных сетях пресс-служба оргкомитета Олимпийских игр в Париже.

Фото: Кадр из трансляции

Полин Ферран Прево принесла первое личное золото сборной Франции на домашней Олимпиаде-2024.

Напомним, в этой гонке другая французская велогонщица Лоана Лекомте упала на спуске за несколько километров до финиша. Стало известно, что она получила черепно-мозговую травму и травму челюсти.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.