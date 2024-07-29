Соревнования по триатлону на Олимпиаде могут перенести на другой день — RMC Sport

Соревнования по триатлону в рамках Олимпийских игр 2024 года могут быть перенесены на резервный день. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на парижские власти. Организаторы Игр отметили, что вопрос об отмене плавательной части соревнований не стоит. Показатели загрязнённости Сены после дождей снижаются.

«Сегодня показатели снова снижаются. Они всё ещё выше нормы. Но мы подождём результаты новых анализов, чтобы быть уверенными в том, что они не превышают допустимые значения.

План «Б» состоит в том, что мы перенесём соревновательные дни. Мы можем объединить два дня в один. Но надеюсь, нам не придётся прибегать к такого рода непредвиденным обстоятельствам», — приводит слова заместителя мэра Парижа по вопросам спорта Пьера Рабадана RMC Sport.

Финал мужских соревнований в триатлоне запланирован на вторник, 30 июля.