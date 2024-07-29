БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Вторая тренировка триатлонистов была отменена из-за качества воды в Сене

Вторая тренировка триатлонистов была отменена из-за качества воды в Сене
Комментарии

Второй подряд тренировочный заплыв по триатлону на Олимпийских играх в Париже, который должен был пройти сегодня утром, 29 июля, отменён из-за загрязнённой воды в Сене, сообщает AFP со ссылкой на оргкомитет Олимпиады.

Ранее оргкомитет совместно с Международной федерацией триатлона отменил тренировку, которая должна была состояться в воскресенье, 28 июля. Организаторы объясняют причину загрязнения воды проливным дождём, который прошёл в пятницу и субботу в Париже. Отмечается, что качество речной воды по-прежнему не предоставляет достаточных гарантий.

Соревнования по триатлону на Олимпиаде запланированы на 30 и 31 июля. RMC Sport сообщил, что соревнования по триатлону в рамках Олимпийских игр 2024 года могут быть перенесены на резервный день.

Материалы по теме
Тренировка триатлонистов отменена из-за грязной воды в Сене
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android