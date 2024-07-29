Вторая тренировка триатлонистов была отменена из-за качества воды в Сене

Второй подряд тренировочный заплыв по триатлону на Олимпийских играх в Париже, который должен был пройти сегодня утром, 29 июля, отменён из-за загрязнённой воды в Сене, сообщает AFP со ссылкой на оргкомитет Олимпиады.

Ранее оргкомитет совместно с Международной федерацией триатлона отменил тренировку, которая должна была состояться в воскресенье, 28 июля. Организаторы объясняют причину загрязнения воды проливным дождём, который прошёл в пятницу и субботу в Париже. Отмечается, что качество речной воды по-прежнему не предоставляет достаточных гарантий.

Соревнования по триатлону на Олимпиаде запланированы на 30 и 31 июля. RMC Sport сообщил, что соревнования по триатлону в рамках Олимпийских игр 2024 года могут быть перенесены на резервный день.