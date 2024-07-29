Южнокорейская спортсменка стала олимпийской чемпионкой в стрельбе из винтовки

Южнокорейская спортсменка Хё Чин Пан завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Париже (Франция) в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 м. Она показала результат 251.8. Серебряную медаль завоевала китайская спортсменка Юйтин Хуан с таким же результатом 251.8. Судьба золотой медали решилась на финальном выстреле. Кореянка сделала выстрел на 10.4, а её соперница из Китая — 10.3. Бронзовая медаль — у представительницы Швейцарии Одри Гоньи (230.3).
На счету сборной Южной Кореи уже четыре золотые медали на Олимпиаде в Париже, две из которых — в стрельбе. Гонья принесла первую медаль сборной Швейцарии.
Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.
- 29 июля 2024
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