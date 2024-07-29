БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Южнокорейская спортсменка стала олимпийской чемпионкой в стрельбе из винтовки

Южнокорейская спортсменка стала олимпийской чемпионкой в стрельбе из винтовки
Аудио-версия:
Комментарии

Южнокорейская спортсменка Хё Чин Пан завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Париже (Франция) в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 м. Она показала результат 251.8. Серебряную медаль завоевала китайская спортсменка Юйтин Хуан с таким же результатом 251.8. Судьба золотой медали решилась на финальном выстреле. Кореянка сделала выстрел на 10.4, а её соперница из Китая — 10.3. Бронзовая медаль — у представительницы Швейцарии Одри Гоньи (230.3).

Олимпиада 2024. Стрельба
Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал
29 июля 2024, понедельник. 10:30 МСК
Окончено
1
Хё Чин Пан
Южная Корея
251.8, EOR
2
Юйтин Хуан
Китай
251.8, EOR
3
Одри Гонья
Швейцария
230.3

На счету сборной Южной Кореи уже четыре золотые медали на Олимпиаде в Париже, две из которых — в стрельбе. Гонья принесла первую медаль сборной Швейцарии.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.

Материалы по теме
Кореянка Джин выиграла золото в стрельбе из пистолета и установила олимпийский рекорд
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android