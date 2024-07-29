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Турция — Нидерланды — результат матча 29 июля 2024 года, счёт 3:2, волейбол, Олимпиада 2024 в Париже

Волейболистки из Турции начали Олимпиаду-2024 с победы, отыгравшись при счёте 0:2
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Женская сборная Турции одержала победу в 1-м туре Олимпиады-2024 в матче со сборной Нидерландов. Счёт — 3:2 (19:25, 19:25, 25:22, 25:22, 14:12). Спортсменкам удалось переломить ход игры и отыграться при счёте 0:2.

Олимпийские игры (ж) . Группа C. 1-й тур
29 июля 2024, понедельник. 10:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 2
Нидерланды
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Баладын, Дикен, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Калач, Арыджи, Айдын, Каракурт
Нидерланды: Плак, Кноллема, Лохёйс, ван Ален, Бёйс, Бонгартс, Байенс, Яспер, Далдероп, Тиммерман, Ресинк, Дамбринк

Нидерландские волейболистки в матче отметились 59 атаками, 15 поставленными блоками. На их счету также 30 ошибок, что на семь больше, чем у турчанок. Победительницы матча совершили 67 атак. Больше всего очков в матче набрала Ника Далдероп (Нидерланды). На её счету 15 мячей.

Всего в олимпийском женском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. Соперниками сборных Турции и Нидерландов по группе C являются также национальные команды Италии и Доминиканской Республики, в матче 1-го тура между ними победу со счётом 3:1 одержали итальянки. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучших сборных из трёх, занявших в своих группах третьи места.

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