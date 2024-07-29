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«Олимпийского перемирия не будет». Движение NO J.O. устроило поджог телефонных линий

«Олимпийского перемирия не будет». Движение NO J.O. устроило поджог телефонных линий
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Французское движение крайне левых NO J.O. перед церемонией открытия Олимпиады-2024 устроило поджог телефонных линий около Тулузы в знак протеста против Олимпийских игр — 2024.

«Олимпийского перемирия быть не может. Какое перемирие, если канакским (коренные народы французской заморской территории Новой Каледонии. — Прим. «Чемпионата») заключённым, депортированным во французские тюрьмы, отказывают в политической автономии, чтобы наши горнодобывающие компании могли продолжать наедаться там никелем? На стадионе, как и в жизни, давайте перейдём к сопротивлению», — приводит RMC Sport текст заявления движения NO J.O., которое оказалось в прокуратуре.

Поджог телефонных линий произошёл в ночь на 26 июля, накануне открытия Олимпиады, в коммуне Сент-Оренс-де-Гамвиль недалеко от Тулузы. Более двух тысяч домохозяйств остались без интернета и телефонной связи.

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