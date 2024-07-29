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Немецкие гандболисты обыграли японцев и одержали вторую победу на Олимпиаде в Париже

Немецкие гандболисты обыграли сборную Японии в матче 2-го тура группы А на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) со счётом 37:26 (21:10, 16:16).

Сборная Германии одержала вторую победу на Олимпиаде-2024. В 1-м туре они обыграли команду Швеции.

27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартовал мужской гандбольный турнир. Сегодня, 29 июля, проходят матчи 2-го тура.

В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A сыграют Хорватия, Германия, Испания, Словения, Швеция и Япония, в группе B — Дания, Франция, Венгрия, Норвегия, Египет и Аргентина. Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.