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Япония — Германия — результат матча 29 июля 2024 года, счёт 26:37, гандбол, Олимпиада 2024 в Париже

Немецкие гандболисты обыграли японцев и одержали вторую победу на Олимпиаде в Париже
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Немецкие гандболисты обыграли сборную Японии в матче 2-го тура группы А на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) со счётом 37:26 (21:10, 16:16).

Олимпийские игры (м) . Группа A. 2-й тур
29 июля 2024, понедельник. 10:00 МСК
Япония
Окончен
26 : 37
Германия

Сборная Германии одержала вторую победу на Олимпиаде-2024. В 1-м туре они обыграли команду Швеции.

27 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже стартовал мужской гандбольный турнир. Сегодня, 29 июля, проходят матчи 2-го тура.

В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A сыграют Хорватия, Германия, Испания, Словения, Швеция и Япония, в группе B — Дания, Франция, Венгрия, Норвегия, Египет и Аргентина. Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.

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