Дзюдоиста из Алжира дисквалифицировали перед схваткой с соперником из Израиля — BBC

Алжирский дзюдоист Дрис Мессауд был дисквалифицирован накануне схватки в весовой категории до 73 кг против израильского соперника Тохара Бутбуля. Как сообщает BBC, спортсмен не прошёл этап взвешивания. В НОК Израиля заявили, что алжирец не захотел участвовать в олимпийском турнире, а его действия носят преднамеренный характер.

«Соперник Тохара намеренно снялся с соревнований. Израильская делегация продолжит соревноваться, помня об олимпийских ценностях. Мы считаем, что такому поведению нет места в мире спорта», – приводит заявление НОК Израиля BBC.

Сегодня в дзюдо разыграют два комплекта наград. В 18:38 в Париже начнётся финальный поединок в в/к до 57 кг у женщин, а в 19:09 определится победитель в весе до 73 кг у мужчин.