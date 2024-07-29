БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

«Я подкаблучник, а он чудак на букву «М». Губерниев — о сексизме британского комментатора

«Я подкаблучник, а он чудак на букву «М». Губерниев — о сексизме британского комментатора
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал сексистское высказывание британского комментатора Боба Балларда на Олимпийских играх в Париже.

«Чудак на букву «М» он, потому что женщины действительно делают макияж, а слоняются без дела такие комментаторы. Не буду никак оценивать решение по поводу его отстранения, я же не пресс-секретарь. Я знаю, что женщины без дела не слоняются, женщины прекрасны и удивительны, делают нашу планету лучше. Я подкаблучник», — приводит слова Губерниева «РИА Новости Спорт».

Ранее телеканал Eurosport отстранил журналиста от работы на Олимпиаде за фразу «вы же знаете, какими бывают женщины… Слоняются везде, делают макияж» после победы сборной Австралии в женской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

Материалы по теме
Комментатора Eurosport отстранили от работы на Олимпиаде за сексистское высказывание
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android