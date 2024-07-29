«Я подкаблучник, а он чудак на букву «М». Губерниев — о сексизме британского комментатора

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал сексистское высказывание британского комментатора Боба Балларда на Олимпийских играх в Париже.

«Чудак на букву «М» он, потому что женщины действительно делают макияж, а слоняются без дела такие комментаторы. Не буду никак оценивать решение по поводу его отстранения, я же не пресс-секретарь. Я знаю, что женщины без дела не слоняются, женщины прекрасны и удивительны, делают нашу планету лучше. Я подкаблучник», — приводит слова Губерниева «РИА Новости Спорт».

Ранее телеканал Eurosport отстранил журналиста от работы на Олимпиаде за фразу «вы же знаете, какими бывают женщины… Слоняются везде, делают макияж» после победы сборной Австралии в женской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.