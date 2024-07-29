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Международная федерация проведёт расследование после дисквалификации дзюдоиста из Алжира

Международная федерация проведёт расследование после дисквалификации дзюдоиста из Алжира
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Международная федерация дзюдо (IJF) проведёт расследование после дисквалификации алжирского дзюдоиста Дриса Мессауда на Олимпиаде-2024.

«IJF твёрдо придерживается принципов честной игры, олимпийского духа и недопустимости дискриминации. Мы считаем, что спорт должен оставаться целостным и справедливым, свободным от международных конфликтов. К сожалению, спортсмены часто становятся жертвами более широких политических споров, которые противоречат ценностям спорта.

Мы не можем предоставить обоснование избыточного веса мистера Мессауда, но мы по-прежнему остаёмся привержены тому, чтобы все спортсмены соревновались в равных и справедливых условиях. После Олимпиады будет проведён полный обзор и расследование ситуации, при необходимости будут предприняты дальнейшие действия», — приводит текст заявления пресс-служба IJF.

Сегодня стало известно, что спортсмена отстранили от соревнований после непрохождения контрольного взвешивания перед схваткой с израильским дзюдоистом Тохаром Бутбулем. НОК Израиля заявил, что алжирец действовал преднамеренно.

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