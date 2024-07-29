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Французские спецслужбы выявили людей, которые совершили диверсию в день открытия ОИ-2024

Французские спецслужбы выявили людей, которые совершили диверсию в день открытия ОИ-2024
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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что спецслужбы выявили людей, которые могли совершить диверсию за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года. Напомним, на прошлой неделе Национальная компания французских железных дорог (SNCF) сообщила, что подверглась «массированной атаке» в ночь с четверга, 25 июля, на пятницу, 26 июля.

В результате поджога была частично подорвана железнодорожная сеть скоростных поездов, которая парализовала движение нескольких веток.

«Спецслужбы выявили определённое количество личностей, которые могли совершить диверсию. Это традиционный образ действий ультралевых, виновные могли быть приближёнными к этому движению. Мы должны быть осторожны. Вопрос в том, манипулировали ли ими или они это сделали ради собственной выгоды», — приводит слова Дарманена L'Equipe.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных спортсменов.

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