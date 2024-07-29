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Китай завоевал золото в синхронных прыжках в воду на Олимпиаде-2024

Китай завоевал золото в синхронных прыжках в воду на Олимпиаде-2024
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Китайские спортсмены Лянь Цзюньцзе и Хао Ян стали олимпийскими чемпионами в соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. В сумме шести попыток победители соревнований набрали 490,35 балла. Второе место досталось прыгунам из Великобритании. Том Дейли и Ноа Уильямс получили от судей 463,44 балла. Бронзовые медали завоевали канадские олимпийцы Райлан Винс и Натан Жомбор-Мюррей (422,13).

Олимпиада 2024. Прыжки в воду
Мужчины. Синхронная вышка 10 м. Финал
29 июля 2024, понедельник. 12:00 МСК
Окончено
1
Китай
2
Великобритания
3
Канада

Первый комплект медалей в этом виде спорта тоже остался за Китаем. Олимпийскими чемпионками в синхронных прыжках с трамплина (3 м) стали китайские спортсменки Чэнь Ивэнь и Чан Яни. Серебряные медали завоевали прыгуньи из США Сара Бэйкон и Кэссиди Кук. Бронза досталась представительницам Великобритании Ясмин Харпер и Скарлетт Мью Дженсен.

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