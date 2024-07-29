Мартен Фуркад вручил золотую медаль Маршану за победу в комплексном плавании на ОИ

Французский биатлонист Мартен Фуркад, завершивший карьеру в 2020 году, принял участие в церемонии награждения призёров на дистанции 400 м комплексом среди мужчин в рамках Олимпиады-2024.

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Фуркад вручил золотую медаль своему соотечественнику Леону Маршану, ставшему олимпийским чемпионом в этой плавательной дисциплине. Он установил олимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 4.02,95. Серебряную медаль завоевал японец Томоюки Мацусита (4.08.62). Бронза — у представителя США Карсона Фостера (4.08.66).

35-летний Фуркад – рекордсмен Франции по количеству золотых медалей как на зимних, так и на летних Олимпийских играх. Он является одним из самых успешных биатлонистов в истории. На его счету семь побед подряд в общем зачёте Кубка мира и 13 золотых медалей на чемпионатах мира.

В 2020 году Фуркад объявил о завершении карьеры. Сейчас Мартен входит в состав оргкомитета по проведению летних Олимпийских игр 2024 года, а в 2022 году был избран членом МОК как представитель комиссии спортсменов.