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Гандболисты сборной Словении обыграли хорватов во 2-м туре олимпийского турнира в Париже

Гандболисты сборной Словении обыграли хорватов во 2-м туре олимпийского турнира в Париже
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Завершился матч 2-го тура группового этапа мужского гандбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже, в котором встречались сборные Словении и Хорватии. Игра закончилась со счётом 31:29 (13:13) в пользу словенских гандболистов.

Олимпийские игры (м) . Группа A. 2-й тур
29 июля 2024, понедельник. 12:00 МСК
Словения
Окончен
31 : 29
Хорватия

Это первая победа словенской команды на турнире. Хорватские гандболисты после выигрыша в стартовом матче у Японии потерпели первое поражение на Играх. Лидерство в группе A удерживает сборная Германии, одержавшая две победы.

В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A сыграют Хорватия, Германия, Испания, Словения, Швеция и Япония, в группе B — Дания, Франция, Венгрия, Норвегия, Египет и Аргентина. Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.

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