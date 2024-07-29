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МОК объяснил удаление видео с яркими моментами открытия Олимпиады в Париже

МОК объяснил удаление видео с яркими моментами открытия Олимпиады в Париже
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Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс объяснил, почему видеоролик с самыми яркими моментами церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) пропал с официального YouTube-канала МОК.

«Это связано с принадлежностью прав на видеоряд в разных странах», — заявил Адамс на брифинге МОК в понедельник, 29 июля.

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже прошла в пятницу, 26 июля, на реке Сене.

Мероприятие подверглось жёсткой критике как со стороны представителей СМИ, политиков и общественных деятелей, так и со стороны зрителей в социальных сетях. Организаторов обвиняли в оскорблении чувств христиан.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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