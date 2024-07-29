Александрова/Веснина — Мухова/Носкова: россиянки уверенно взяли первый сет на Олимпиаде
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29 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжается женский теннисный турнир в парном разряде. В этот день пройдут матчи первого круга соревнований. Российская пара, в состав которой входят Екатерина Александрова и Елена Веснина, в эти минуты играет с представительницами Чехии — Каролиной Муховой и Линдой Носковой. Первый сет остался за Екатериной и Еленой со счётом 6:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн трансляции поединка между российскими и чешскими теннисистками.
Олимпиада — парный разряд (ж). 1-й круг
29 июля 2024, понедельник. 13:05 МСК
Екатерина Александрова
Елена Веснина
Е. Александрова Е. Веснина
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|6 5
|0 6
|
|7 7
|1 10
Каролина Мухова
Линда Носкова
К. Мухова Л. Носкова
Ранее Екатерина Александрова в первом круге олимпийского женского турнира в одиночном разряде уступила китаянке Юань Юэ и выбыла из розыгрыша этого комплекта медалей. Олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина на Олимпиаде-2024 в Париже играет только в паре.
Комментарии
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