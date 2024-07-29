Китайский спортсмен с олимпийским рекордом выиграл золото Игр-2024 в стрельбе из винтовки

Китайский спортсмен Шэн Лихао завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Париже (Франция) в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 м. Он показал результат 252.2, установив олимпийский рекорд. Серебряную медаль завоевал шведский спортсмен Виктор Линдгрен с результатом 251.4. Бронзовая медаль — у представителя Хорватии Мирана Маричича (230.0).

На счету сборной Китая уже пять золотых медалей на Олимпиаде в Париже, три из которых — в стрельбе. Линдгрен завоевал третью медаль для команды Швеции. Маричич принёс первую медаль сборной Хорватии на Играх-2024.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.