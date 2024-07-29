Китайский спортсмен с олимпийским рекордом выиграл золото Игр-2024 в стрельбе из винтовки
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Китайский спортсмен Шэн Лихао завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Париже (Франция) в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 м. Он показал результат 252.2, установив олимпийский рекорд. Серебряную медаль завоевал шведский спортсмен Виктор Линдгрен с результатом 251.4. Бронзовая медаль — у представителя Хорватии Мирана Маричича (230.0).
Олимпиада 2024. Стрельба
Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал
29 июля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Окончено
1
Шэн Лихао
Китай
252.2
2
Виктор Линдгрен
Швеция
251.4
3
Миран Маричич
Хорватия
230.0
На счету сборной Китая уже пять золотых медалей на Олимпиаде в Париже, три из которых — в стрельбе. Линдгрен завоевал третью медаль для команды Швеции. Маричич принёс первую медаль сборной Хорватии на Играх-2024.
Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.
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