Академическая гребля, Олимпиада-2024: результаты соревнований 29 июля

Сегодня, 29 июля, на Олимпийских играх 2024 года состоялись соревнования в академической гребле. «Чемпионат» знакомит вас с результатами дня.

Определились финалисты у мужчин и женщин в одиночках, победители предварительных заездов в парных двойках и восьмёрках. Прошли утешительные заезды в парных двойках и четвёрках.

Олимпийские игры — 2024 в Париже (Франция). Академическая гребля.

Результаты соревнований 29 июля:

На данный момент лидером медального зачёта Игр в Париже является сборная Китая (5-2-2). На втором месте расположилась сборная Южной Кореи (4-2-1), а тройку призёров замыкает Япония (4-2-1).

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены в нейтральном статусе.