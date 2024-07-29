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Академическая гребля, Олимпиада-2024: результаты соревнований 29 июля

Академическая гребля, Олимпиада-2024: результаты соревнований 29 июля
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Сегодня, 29 июля, на Олимпийских играх 2024 года состоялись соревнования в академической гребле. «Чемпионат» знакомит вас с результатами дня.

Определились финалисты у мужчин и женщин в одиночках, победители предварительных заездов в парных двойках и восьмёрках. Прошли утешительные заезды в парных двойках и четвёрках.

Олимпийские игры — 2024 в Париже (Франция). Академическая гребля.
Результаты соревнований 29 июля:

Олимпиада 2024. Академическая гребля
Мужчины. Одиночка. Полуфиналы E/F
29 июля 2024, понедельник. 10:30 МСК
Окончено
1
Владислав Яковлев
Казахстан
7:26.20, FE
2
Мохамед Тайеб
Тунис
7:29.64, FE
3
Ла Мемо
Индонезия
7:32.18, FE
Олимпиада 2024. Академическая гребля
Женщины. Одиночка. Полуфиналы E/F
29 июля 2024, понедельник. 10:54 МСК
Окончено
1
Нихед Бенчадли
Алжир
8:34.67, FE
2
Яриулвис Кобас
Куба
8:36.16, FE
3
Кэтлин Грейс Ноубл
Уганда
8:38.70, FE
Олимпиада 2024. Академическая гребля
Мужчины. Двойка парная. Утешительные заезды
29 июля 2024, понедельник. 11:20 МСК
Окончено
1
Швейцария
6:47.38, SA/B
2
Италия
6:50.31, SA/B
3
США
6:51.32, SA/B
Олимпиада 2024. Академическая гребля
Женщины. Двойка парная. Утешительные заезды
29 июля 2024, понедельник. 11:30 МСК
Окончено
1
Дания
7:34.57, SA/B
2
Испания
7:36.98, SA/B
3
Великобритания
7:37.11, SA/B
Олимпиада 2024. Академическая гребля
Мужчины. Восьмёрка. Предварительные заезды
29 июля 2024, понедельник. 12:40 МСК
Окончено
1
США
5:29.94, FA
2
Великобритания
5:37.04, FA
3
Нидерланды
5:31.82, R
Олимпиада 2024. Академическая гребля
Женщины. Восьмёрка. Предварительные заезды
29 июля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Окончено
1
Румыния
6:12.31, FA
2
Великобритания
6:16.20, FA
3
Австралия
6:18.61, R

На данный момент лидером медального зачёта Игр в Париже является сборная Китая (5-2-2). На втором месте расположилась сборная Южной Кореи (4-2-1), а тройку призёров замыкает Япония (4-2-1).

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены в нейтральном статусе.

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