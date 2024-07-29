Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг Олимпиады-2024

24-я ракетка мира Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг Олимпийских игр — 2024. Российская теннисистка проиграла сопернице из Китая Сиюй Ван. Счёт — 3:6, 1:6.
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Встреча продолжалась 1 час 16 минут. За это время Шнайдер удалось реализовать один брейк-пойнт и выполнить одну подачу навылет. Её соперница не выполнила ни одного эйса, но допустила четыре двойные ошибки.
На Олимпийских играх в Париже случилось второе очное противостояние теннисисток в истории. Ранее в матче второго круга хардового турнира в Гуанчжоу (Китай) сильнее оказалась Сиюй Ван. Она одолела Шнайдер со счётом 6:4, 7:5.
Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. На соревнования были допущены 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Накануне турнир в мужском одиночном разряде покинул Павел Котов. Он проиграл своему сопернику из Швейцарии Стэну Вавринке.
- 29 июля 2024
-
14:52
-
14:50
-
14:40
-
14:40
-
14:28
-
14:28
-
14:27
-
14:25
-
14:21
-
14:14
-
13:45
-
13:40
-
13:38
-
13:36
-
13:30
-
13:09
-
13:01
-
12:55
-
12:32
-
12:30
-
12:23
-
12:12
-
11:59
-
11:32
-
11:30
-
11:30
-
11:15
-
11:14
-
11:11
-
11:02
-
11:00
-
10:53
-
10:47
-
10:39
-
10:32