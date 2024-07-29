Команда Великобритании выиграла золото в конкуре на ОИ-2024
Поделиться
Великобритания стала победителем в командном первенстве в конкуре по конному спорту на Олимпийских играх 2024 года. Результат — 91.30. Второе место на соревнованиях заняла команда Франции с результатом 103.60, третье — команда Японии (115.80).
Олимпиада 2024. Конный спорт
Троеборье. Командное первенство. Конкур. Финал
29 июля 2024, понедельник. 12:00 МСК
Окончено
1
Великобритания
91.30
2
Франция
103.60
3
Япония
115.80
Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплекта медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.
Комментарии
- 29 июля 2024
-
16:30
-
16:25
-
16:14
-
16:00
-
15:58
-
15:57
-
15:50
-
15:50
-
15:48
-
15:35
-
15:30
-
15:27
-
15:24
-
15:08
-
15:07
-
15:03
-
15:01
-
14:55
-
14:52
-
14:50
-
14:45
-
14:40
-
14:40
-
14:28
-
14:28
-
14:27
-
14:25
-
14:21
-
14:14
-
13:54
-
13:45
-
13:40
-
13:38
-
13:36
-
13:30