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Команда Великобритании выиграла золото в конкуре на ОИ-2024

Команда Великобритании выиграла золото в конкуре на ОИ-2024
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Великобритания стала победителем в командном первенстве в конкуре по конному спорту на Олимпийских играх 2024 года. Результат — 91.30. Второе место на соревнованиях заняла команда Франции с результатом 103.60, третье — команда Японии (115.80).

Олимпиада 2024. Конный спорт
Троеборье. Командное первенство. Конкур. Финал
29 июля 2024, понедельник. 12:00 МСК
Окончено
1
Великобритания
91.30
2
Франция
103.60
3
Япония
115.80

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплекта медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.

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Новости. Олимпиада 2024
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